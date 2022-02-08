Газовые хранилища Словакии оказались заполнены лишь на 30%

Подземные газохранилища (ПХГ) в Словакии, куда природный газ поступает из России транзитом через Украину, заполнены лишь на треть. Об этом сообщила газета Denick N.

Отмечается, что такие низкие запасы топлива наблюдались в республике 11 лет назад. В декабре 2021 года запасы ПХГ составляли 83,8 млн кубометров, а в январе сократились на 40%.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы могут закончиться уже через шесть недель, если европейские страны решат заблокировать поставки газа из России. Как отмечают аналитики Wood Mackenzie, в этом случае при любом геополитическом раскладе Евросоюз рискует подойти к зиме 2022-2023 годов с рекордно низкими запасами газа.

В то же время они отметили, что европейские политики вряд ли одобрят блокировку импорта газа из России, так как Евросоюз просто не сможет найти альтернативные объемы для замены его поставок.

Евросоюз хочет заменить российский газ американским, поэтому будет развивать энергетическое партнерство с США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, Россия использует поставки газа «как угрозу». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его страна уже ведет переговоры с основными производителями топлива об увеличении поставок в Европу.