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Новые санкции Великобритании могут затронуть активы энергетических компаний в России

The Times: Британия намерена заморозить активы компаний в РФ, «связанных с Кремлем»

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Pool/Reuters

Британская газета Times сообщает, что Великобритания в рамках нового пакета санкций запланировала заморозить активы российских компаний, «связанных с Кремлем», а также запретить въезд ряду лиц.

В воскресенье, 30 января, глава МИД страны Лиз Трасс не исключила возможности конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима против Москвы. Отмечается, что на такой шаг британские власти пойдут в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Соответствующий законопроект по ужесточению санкций в отношении России должен быть представлен в парламенте Великобритании 31 января.

Запрет на въезд должен коснуться физических и юридических лиц, которые имеют «стратегическое значение» для российских властей.

«Значительно усилят нашу способность бить Россию там, где ей по-настоящему больно. Трасс хочет придать вес нашим предупреждениям Кремлю о том, что любое вторжение приведет к серьезным экономическим убыткам», — приводит слова неназванного источника в Форин-офисе издание Times

Ранее сообщалось, что в Сенате США готовят законопроект о введении антироссийских санкций в случае гипотетической агрессии против Украины. Часть рестрикций сенаторы предлагают применить уже сейчас, не дожидаясь якобы планируемого нападения. В Белом доме считают превентивные меры бессмысленными и надеются на поиск дипломатического решения. На этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить гарантии безопасности.
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