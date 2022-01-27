UBS назвал акции «Роснефти» наиболее предпочтительными для инвестирования

Акции компании «Роснефть» являются наиболее предпочтительными для инвестирования на российском рынке. Это следует из отчета по нефтегазовой отрасли крупнейшего швейцарского банка UBS. Специалисты банка подтвердили позитивный прогноз по ценным бумагам нефтяной компании, отметив, что видят «удачную точку для входа инвесторов».

«Среди своих конкурентов «Роснефть» выделяется высоким потенциалом наращивания добычи — средний ежегодный прирост ожидается на уровне 3% в период 2022-2030 годов. В целом UBS ожидает сильные финансовые результаты в 4 квартале и высокую среднюю дивидендную доходность по нефтегазовому сектору по итогам 2021 года», — говорится в отчете компании.

Крупнейшие американские инвестбанки — Goldman Sachs, J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch, а также российская брокерская компания БКС в течение последних месяцев добавили «Роснефть» в свои списки наиболее инвестиционно-привлекательных компаний. Аналитики отмечают, что основным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» является реализация ее флагманского проекта «Восток Ойл», который еще не учтен рынком в оценке стоимости нефтяной компании.

Так, в Goldman Sachs называют данный проект «магнитом для инвесторов», а в Bank of America Merrill Lynch ему присвоили статус «локомотива развития» «Роснефти». Аналитики подчеркивают, что проект практически не учтен в оценке акций российской компании, хотя «Восток Ойл» имеет высокий IRR, который оценивается в базовом сценарии на 54%. При благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта «Восток Ойл» может превысить 100-120 млрд долларов.

Планируется, что в 2030 году добыча нефти на «Восток Ойл» составит до 100 млн тонн. Проект является одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире благодаря низким удельным затратам на добычу, а также низкому углеродному следу. Его ресурсная база составляет более 6 миллиардов тонн нефти (44 миллиарда баррелей) с уникально низким содержанием серы 0,01-0,04%.

Еще одним важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» аналитики называют дивидендную политику компании. Коэффициент дивидендных выплат нефтяной компании в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО является одним из самых высоких в отрасли.

По прогнозам БКС, по итогам 2021 года чистая прибыль «Роснефти» может составить 14,2 млрд долларов, что предполагает суммарные дивиденды в размере 49 рублей за штуку.

Как полагают аналитики, в 2022 году чистая прибыль компании может составить 21,5 млрд долларов, что приведет к увеличению дивидендов до 76 рублей за бумагу.

«Дивидендная доходность Роснефти за 2021 и 2022 год должна быть очень приличной – по нашим оценкам, на уровне 9% и 14%, соответственно. Также мы полагаем, что консенсус-прогноз по прибыли в 2022 году вырастет», — отмечают в БКС.