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В Германии высказались о возможных санкциях против России

Депутат Бундестага Котре: санкции США и Евросоюза против РФ могут остановить поставки газа в Европу

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Michele Tantussi/Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил, что США и Евросоюз могут ввести санкции против энергетического сектора России, что поставит под угрозу поставки газа в Европу. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«К сожалению, правительство Германии не осознает, что его конфронтационная политика носит идеологический характер и наносит ущерб собственным интересам», — сказал он.

Он добавил, что Германия должна отстаивать свой суверенитет и не вводить новые санкции против России.

Ранее сообщалось, что Германия готова включить «Северный поток — 2» в список санкций против России в случае вторжения на Украину, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Глава ведомства отметила, что Берлин стремится к диалогу, но рассматривает «весь спектр ответов». По словам Бербок, «в свете нынешней ситуации требуется жесткость».

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