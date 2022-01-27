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Более трети россиян назвали себя трудоголиками

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Более трети россиян (37%) считают себя трудоголиками и работают более восьми часов в день. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе «Работа.ру».

Больше всего среди трудоголиков оказалось женщин (51%), нежели мужчин (49%). Наибольшее их число оказалось в сфере строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%).

По данным исследования, 41% участников опроса периодически чувствуют себя трудоголиками. Временный трудоголизм более всего отметился у работников производства и промышленности (15%). В сфере образования о временном желании много работать заявили 11% участников опроса. В сфере банков и финансов об этом заявили 10% респондентов.

60% респондентов, которые считают себя постоянными или временными трудоголиками, сообщили о том, что их рабочий день зачастую длится больше восьми часов. 43% участников опроса отметили, что часто думают о работе в выходные или во время перерывов, а 41% вообще работают по выходным.

Треть опрошенных (33%) считают, что трудоголики имеют постоянные проблемы в семейной жизни. Еще треть (31%) уверены, что у трудоголиков куда больше шансов понравиться работодателю.

10 января «Работа.ру» сообщил, что россияне считают профессию IT-специалиста самой перспективной в 2022 году. Об этом заявили 60% респондентов. 56% участников исследования также назвали перспективной профессию врача, 44% выбрали специалиста по нанотехнологиям, а 43% — вирусолога.

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