Курс доллара и евро к рублю превысили показатели июля 2020 года

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,79% к закрытию предыдущей сессии и достиг 80,04 рублей, следует из данных площадки на 19:24 мск.

По данным на 19:13 мск, курс доллара вырос до 80,03 рублей. Рост составил 1,78%. В последний раз курс доллара поднимался выше 80 рублей в ноябре 2020 года.

Курс евро в ходе торгов превысил 90 рублей, что также стало максимальным показателем с июля 2021 года.

24 января Банк России принял решение временно прекратить закупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Так регулятор ответил на резкое падение курса рубля — 24 января на торгах значительно подорожали доллар и евро. ЦБ не уточнил, как долго не будет покупать валюту. В банке подчеркнули, что у регулятора есть все инструменты, чтобы предотвратить «угрозы для финансовой стабильности» страны.

После заявления ЦБ курс рубля несколько отыгрался. К 16.15 мск доллар стоил 78,47 рублей, евро — 88,73 рублей. По состоянию на 18.35 доллар торговался по 78,99 рублей, евро — по 89,40 рублей.