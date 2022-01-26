Берлин оценил зависимость от российского газа

Основная часть российского газа поступает в Германию не через территорию Украины и Польши, а по «Северному потоку — 1». Об этом заявил на конференции вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, сообщает ТАСС.

«Мы имеем дело с ситуацией, когда используются все договоренности о поставках. Германия зависит примерно на 55% от российского газа», — сказал политик.

По его словам, возможности Германии по диверсификации путей поставок расширились.

Ранее глава немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что Германии очень необходим газ России, и, если поставки прекратятся, ФРГ сможет восполнить потребности в газе лишь через несколько недель. Также Креббер предупредил, что получить дополнительные объемы газа в краткосрочной перспективе для Германии будет сложно.

Агентство Bloomberg писало, что правительство ФРГ из опасений, что поставки энергоносителей в Европу окажутся под угрозой, настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не попал под санкции при эскалации на Украине. При этом отмечалось, что речь не идет о санкциях вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Как пишет издание, с немецкой позицией согласны и другие страны Западной Европы. Часть из них предлагает сделать переходный период между введением санкций и началом их реализации или сделать исключение для уже заключенных контрактов с Россией.