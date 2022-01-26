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«М.Видео-Эльдорадо» в 2021 году продала товаров более чем на полтриллиона рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» по итогам 2021 года увеличила общие продажи (GMV) на 13,1% по сравнению с показателями 2020 года, достигнув показателя в 570,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении группы.

За четвертый квартал 2021 года общие продажи подросли на 8,1%, дойдя до 177,6 млрд рублей, а общие онлайн-продажи компании выросли на 17,3%, до 123,9 млрд рублей.

Рост общих продаж в компании связали с активным развитием мобильного приложения. Кроме того, произошел рост кредитных продаж на 9% из-за онлайн-кредитования, увеличилась доступность заказов к выдаче и доставке. Причем показатели выросли, несмотря на введение ограничений в ряде регионов в рамках борьбы с коронавирусом.

Показатель GMV (gross merchandise value) включает покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам.

«М.Видео-Эльдорадо» — крупнейший в России ретейлер бытовой техники и электроники. На конец декабря 2021 года группа объединяла 1258 магазинов в России.

В мае прошлого года аналитики АКИТ подсчитали, что по итогам 2020 года рынок онлайн-торговли в России вырос в 1,6 раза, до 3,221 трлн рублей. В 2021 году рынок может увеличиться до 4,107 трлн рублей.

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