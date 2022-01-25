В Госдуме назвали срок принятия решения по криптовалютам

Решение по запрету и регулированию криптовалют в России будет вынесено в течение полугода. Об этом в ходе конференции РБК-Крипто «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам Аксакова, после сбора всех мнений будет сформирована выверенная и четкая позиция, которая в будущем обязательно найдет отражение в законе. Так, ЦБ собирает предложения по своему докладу до 1 марта 2022 года.

Ранее во вторник директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что криптовалютам необходимо регулирование, а не запрет. Он уточнил, что у ведомства уже есть подробный план по взаимодействию с криптовалютами.

20 января Банк России предложил жестко зарегулировать криптовалютный рынок. Так, предлагается запретить выпуск, майнинг, обращение цифровых валют на территории страны. По мнению ЦБ, использование криптовалют несет в себе риски для благосостояния граждан, финансовой стабильности, а также способствует нелегальной деятельности.