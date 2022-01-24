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В США из-за Украины задумались об ограничении на ввоз в Россию смартфонов

WP: США изучают возможность ограничения экспорта в Россию микроэлектроники из-за Украины

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

США могут усилить контроль за экспортом в Россию в случае «вторжения» на Украину. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей в Белом доме.

Предполагаемые ограничительные меры могут нанести ущерб как некоторым стратегическим отраслям, например, в сфере искусственного интеллекта или гражданской авиации, так и простым гражданам, лишив их некоторых моделей смартфонов, планшетов и игровых приставок. Информацию о готовящихся мерах также подтвердил источник The Hill.

В этом случае Вашингтон намерен задействовать правило об иностранных товарах прямого назначения, при помощи которого контролируется экспорт микроэлектроники, созданной с помощью элементов, имеющих отношение к США. Как уточняет WP, в настоящее время большинство электронных продуктов включают в себя полупроводники, которые используют «американские инструменты или разработаны с использованием американского программного обеспечения». Издание подчеркивает, что Вашингтон может также попытаться заставить иностранные компании прекратить поставлять такие товары в Россию.

По словам собеседников WP, администрация президента работает с европейскими и азиатскими партнерами для создания варианта правила, которое бы нанесло ущерб экспорту в Россию в тех отраслях, в которых Москва больше всего заинтересована. В частности, в сфере гражданской авиации, морского судоходства и высоких технологий.

Вместе с тем источник The Hill подчеркнул, что на данный момент окончательное решение по новым санкциям еще не принято и возможность подобных действий обсуждается с союзниками США.

В последние месяцы СМИ и политики на Западе и Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.

Ранее агентство Assosiated Press писало, что президент США Джо Байден не будет отправлять американские войска на Украину даже в случае «вторжения» России на ее территорию.

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Санкции против России
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