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Еврокомиссия решила оспорить ограничения России на экспорт древесины

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Александр Кряжев/РИА Новости

Еврокомиссия (ЕК) намерена оспорить ограничения России на экспорт древесины. Об этом сообщается на сайте организации.

В Еврокомиссии считают, что ограничения России на экспорт леса серьезно подрывают промышленность Евросоюза. Из-за этого в организации решили сделать запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы провести консультации с российской стороной.

В частности промышленность европейского региона пострадает из-за ограничений, которые заключаются в повышении экспортных пошлин на некоторые виды продуктов и значительном снижении числа таможенных пунктов, отметили в организации.

Согласно нормам ВТО, Россия обязалась применять максимальные пошлины в 13% и 15% для разных пород дерева. Однако нынешние пошлины могут доходить до 80%.

С 2022 года в России ужесточились нормы экспорта древесины — на вывоз некоторых видов пиломатериалов введены повышенные ставки. Это сделано для увеличения объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для пресечения перетоков одних товарных групп в другие.

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