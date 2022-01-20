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«Мы будем не первыми»: в Госдуме оценили вероятность полного запрета криптовалюты в России

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Если Россия примет решение запретить использование криптовалюты, то это будет далеко не первый случай в мировой практике. Так в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал информацию источников агентства Bloomberg о лоббировании ФСБ запрета на операции с криптовалютой. Он напомнил, что сейчас в нашей стране уже действует закон, регулирующий оборот цифровых активов.

«Купля-продажа у нас разрешена только на зарегистрированных национальных площадках, что означает полную деанонимизацию участников. Но все же очень велик риск, что криптовалюту используют в отмывочных операциях, спонсируют террористов, экстремистов. Ведь в цифровом пространстве все границы условны, чем и пользуется международный терроризм и преступность, которые все активнее уходят в цифру, используют цифровые валюты для финансовой подпитки своих адептов по всему миру. Пока мы законодательно усиливаем меры борьбы с этим явлением, киберпреступники придумывают новые ходы, как уйти от ответственности. Мне кажется именно по этим причинам в некоторых странах финансовые операции с криптовалютами вообще запрещены или сильно ограничены, как в Китае, Индии, Тайланде, Вьетнаме, Исландии. То есть в случае принятия такого решения мы будем не первыми», — сказал Выборный.

Депутат отметил, что пока ни Центральный банк, ни ФСБ не подтверждали достоверность данных Bloomberg.

«Пока нет заявлений ни от ФСБ, ни от ЦБ, а лишь информация иностранного агентства Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Сегодня уже идет анализ принятых нами указанных выше законодательных мер. ЦБ будет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. Эта мера как раз и принята для борьбы с криптообменниками», — заключил он

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой два источника сообщило, что ФСБ якобы убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. По данным агентства, такие меры необходимы, чтобы лишить оппозицию и СМИ-иноагентов доступа к финансированию.

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