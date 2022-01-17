Глава МИД ФРГ заявила о приостановке сертификации «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» пока «не полностью соответствует» европейскому праву, потому его сертификация приостановлена. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит ТАСС.

«В настоящий момент в контексте этого проекта [«Северный поток — 2»] европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Одновременно мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили», — сказала министр.

Она также добавила, что Запад примет «подходящие меры» по вопросу «Северного потока — 2» в случае эскалации вокруг Украины.

10 января глава Бербок уже заявляла, что процесс сертификации «Северного потока — 2» приостановлен из-за его несоответствия требованиям Евросоюза. По ее словам, вопрос о запуске газопровода носит геополитический характер.

При этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель позднее сообщил, что «Северный поток — 2» является частным проектом, и, пока он строится в соответствии с европейскими нормами, его нельзя запретить. Он также отметил, что не рассматривает эту инфраструктуру «как приоритетную для ЕС».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.