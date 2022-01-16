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В Германии назвали время запуска «Северного потока – 2»

Директор Zukunft Gas Келер: уверен, что «Северный поток-2» запустят в течение 2022 года

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Global Look Press

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» произойдет в течение 2022 года. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«Я уверен, что «Северный поток – 2» запустят, и я уверен, что это произойдет в течение этого года. Это повлияет на демпинг цен, поскольку вновь ситуация выровняется», — подчеркнул Келер.

Эксперт подчеркнул, что после включения «Северного потока – 2» произойдет стабилизация на газовом рынке Европы, а не постоянные колебания, которые специалисты наблюдали в последние недели.

По его мнению, «Газпром» не будет заинтересован в установлении слишком высокой стоимости на топливо, ведь это может привести к сокращению потребления газа. Поэтому Европе и России необходимо найти ситуацию, которая позволит снизить цену, чтобы «потенциал природного газа для ЕС мог быть использован европейским потребителем».

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский назвал переговоры между Россией и Западом ошибкой, призвав выдвинуть РФ требование для запуска газопровода «Северный поток — 2».

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