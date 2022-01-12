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Экономист спрогнозировал индексацию пенсий в России в ближайшем будущем

Экономист Иванов: индексация пенсий в России ожидается в течение месяца или к весне 2022 года

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Индексация пенсий на фоне высокой инфляции в России может произойти в ближайшем будущем. Об этом заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов в интервью газете «Экономика сегодня».

«Если [президент России Владимир] Путин сказал, что индексация произойдет и разницу с инфляцией компенсируют — значит так и будет. Перед какими-либо внебюджетными выплатами необходимо соблюсти ряд процедур, найти самый подходящий способ для выдачи этих денег», — выразил мнение эксперт.

Он предположил, что в конечном итоге рост цен произойдет за счет единовременных выплат и частичных. По его словам, в любом случае правительству придется решить вопрос с реализацией индексации. Иванов подчеркнул, что этот вопрос необходимо тщательно изучить, — понять, что для граждан подойдет лучше всего.

«Например, кто-то из пенсионеров хочет видеть единовременную выплату в размере 10–12 тыс. рублей, другим будет удобнее получать доплату в размере полутора тысяч на протяжении всего 2022 года», — пояснил экономист, добавив, что ожидает решения этого вопроса в течение одного - трех месяцев.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на быстрое решение задачи по индексации пенсий.

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