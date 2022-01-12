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В Молдавии газ может вырасти в цене на 30%

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил, что тариф на газ в стране может вырасти на 30% в феврале

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РИА «Новости»

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала N4 заявил о возможном увеличении тарифа на газ для потребителей в республике.

По его словам, в феврале тариф может вырасти на 30%, если закупочная цена голубого топлива сохранится на уровне $646 за тысячу куб. м. Министр не исключил, что стоимость повысится до 14,6-14,7 леев за куб. м (с 0,55 до 0,8 цента).

«Это пока предварительные подсчеты», — указал он.

Спыну добавил, что компания «Молдовагаз» заявит официальную позицию по этому вопросу 20 января. Решение о повышении тарифов будет принимать Национальное агентство по регулированию энергетики, которое может и не согласиться с позицией компании.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что в январе цена на газ для Молдавии будет выше, чем в минувшем декабре.

В конце октября прошлого года Кишинев продлил контракт с «Газпромом» на пять лет. С 1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту.

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