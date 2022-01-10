Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В меню школьников Московской области могут появиться пельмени 18:16
Уголовное дело о недвижимости Баталова и мошенниках направят в суд 18:14
Назван самый угоняемый автомобиль в России в 2021 году 18:06
В «Мире Юрского периода» появится темнокожая главная героиня 18:05
ЕС призвал власти Казахстана к соблюдению прав человека 18:05
Путин сменил посла в ЦАР 17:59
Столтенберг ушел от ответа на вопрос о шагах Украины для членства... 17:58
Биткоин упал ниже $40 тысяч впервые с сентября 17:54
Суд арестовал имущество жены подозреваемого в хищениях владельца сети «Рив Гош»... 17:39
Российский тренер допустил, что китайские хоккеисты могут выиграть Олимпиаду 17:38

В Казахстане подсчитали экономический ущерб от беспорядков

Предварительный экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

«Пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

По оценке Токаева, «предварительный экономический ущерб государству может составить $2-3 млрд», уточнили в пресс-службе.

По состоянию на 9 января, мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 млрд тенге (около $200 млн — Прим. ред.), рассказал и.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты в Казахстане, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, в ходе протестов в республике получили ранения около 1 тыс. человек, в МВД проинформировали о гибели 17 казахстанских силовиков и более 1,3 тыс. пострадавших.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть