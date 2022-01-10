В Казахстане подсчитали экономический ущерб от беспорядков

Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

«Пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

По оценке Токаева, «предварительный экономический ущерб государству может составить $2-3 млрд», уточнили в пресс-службе.

По состоянию на 9 января, мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 млрд тенге (около $200 млн — Прим. ред.), рассказал и.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты в Казахстане, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, в ходе протестов в республике получили ранения около 1 тыс. человек, в МВД проинформировали о гибели 17 казахстанских силовиков и более 1,3 тыс. пострадавших.