Bloomberg сообщил о вытеснении российского газа с рынков ЕС американским

Поставки газа из США в Европу постепенно начинают вытеснять российский природный газ. Об этом пишет Bloomberg.

Природный газ в Европе дешевеет второй день подряд, так как волна поставок топлива танкерами из США снижает опасения по поводу предложения в зимний период. Так, потоки на терминалах сжиженного природного газа в северо-западной Европе находятся на самом высоком уровне с декабря 2019 года, отмечает агентство.

Поставки из США помогают компенсировать потоки из России, которые в последнее время стали ограниченными.

По данным агентства, экспорт СПГ из США сейчас выгоден в Азию, а уже в марте и апреле — в Европу, однако все больше СПГ уже сейчас стало поступать в ЕС после того, как рост цен в конце 2021 года сделал этот регион наиболее привлекательным рынком.

Отправка 34 танкеров с американским СПГ продолжит тренд на снижение газовых котировок в Европе — вплоть до возвращения к отметке $1 тыс. за тысячу кубов. Однако эта тенденция не будет носить длительного характера, предупредили в конце декабря эксперты.