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В Госдепе США критически оценили проект санкций по «Северному потоку — 2»

Представитель Госдепа Прайс: санкции по «Северному потоку — 2» навредят отношениям США и ЕС

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что проект новых санкций по «Северному потоку — 2» от Республиканской партии способен ослабить взаимоотношения Вашингтона и европейских союзников, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что поправка от сенатора-республиканца Теда Круза не является «подлинным прогрессом» в противостоянии агрессии Москвы и защите Киева.

«Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведен, только подорвет единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, а администрация работает с конгрессом и европейскими союзниками над пакетом санкций», — отметил Прайс.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники из Республиканской партии США сообщила, что сенат проголосует за утверждение инициативы сенатора Теда Круза о санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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