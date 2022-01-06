Доллар может вырасти на фоне ситуации в Казахстане

Независимый эксперт Сергей Дроздов заявил, что курс доллара к рублю может подскочить до 80 рублей в случае усиления геополитических рисков в Казахстане, в частности, если Россия будет вынуждена оказывать помощь в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аналитик подчеркнул, что после сообщений СМИ об обращении президента Казахстана Касым-Жомат Табаева к ОДКБ за помощью, курс рубля начал падать, а инвесторы стали избавляться от акций российских компаний.

«У нас есть обязательства между странами, подписавшими ОДКБ, и мы обязаны будем помочь. А у нас и так впереди сложные переговоры с США, со странами НАТО. Спекулятивно рубль может продолжить падать на геополитических рисках. После преодоления долларом уровня в 76,5 рубля, следующими уровнями могут стать 78 рублей за доллар и 80 рублей за доллар. Соответственно, курс евро как кросс-курс также может вырасти», — рассказал Дроздов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с обращением президента Казахстана принял решение направить, коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.