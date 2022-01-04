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Россиян предупредили о возможном росте цен на продукты и недвижимость

Экономисты заявили, что в РФ в 2022 году вырастут цены на недвижимость, автомобили и продукты

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Экономисты спрогнозировали, что больше всего в 2022 году в России подорожает недвижимость, автомобили, бытовая техника и продукты. Об этом сообщает URA.RU.

По словам заведующего кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова, главной причиной роста цен является высокий общемировой уровень инфляции, который возник из-за пандемии коронавируса. Он указал, что из-за закрытия границ и перестройки рынка услуг сформировался повышенный спрос на товары, которые «позволяют укрыться дома или на даче»: стройматериалы, бытовая техника, автомобили. Также из-за проблем с логистикой нефть и газ стали стоить дороже, что повлекло за собой рост цен на металл и кзатронуло всю мировую экономику.

«У нас есть достаточно сильный внутренний источник инфляции — это рост цен на недвижимость. В 2020 году, несмотря на кризис, недвижимость подорожала на 10 процентов. В 2021 году году, видимо, составит 20 процентов. В следующем году, видимо, поднимется еще раз на 20 процентов. Недвижимость на аренду вырастет еще выше — рост на 30 процентов в некоторых местах нашей необъятной родины», — дал прогноз глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

По мнению экспертов, на цены в РФ и в мире влияет рынок доставки, который стремительно развивается за счет конкуренции своих сервисов. Так, в будущем стоимость услуг может увеличиться из-за дефицита рабочей силы и подорожания транспорта.

«Там длинный инвестиционный цикл, огромные вложения, которые растянутся на год-два. Удорожание бытовой техники, автомобилей в том числе с этим связано. Это может продолжиться в следующем году», — заявил заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Специалисты также указали, что продукты будут и дальше дорожать. Они считают, что их стоимость достигнет пика весной.

Ранее стало известно, что в России выросла минимальная цена на сигареты.

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