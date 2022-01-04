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Прокачка российского газа в Словакию через Украину снижается третий день подряд

Прокачка российского газа через Украину в Словакию снизилась на 25%

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Прокачка российского газа через Украину в Словакию снижается третий день подряд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.

Прокачка российского газа через пограничный пункт между Украиной и Словакией Ужгород — Вельке Капушаны сократилась с 35,5 млн кубометров 2 января до 26,1 млн кубометров 3 января, а именно на 26,6%.

Транзит российского газа через Украину в Словакию снижается третий день подряд. 31 декабря показатели достигли 83,8 млн куб. м, 1 января упал до минимального за два месяца значения, сократившись почти на 40%, до 49,5 млн куб. м. 2 января показатели упали до 35,5 млн куб. м, а 3 января опустились до 26,1 млн куб. м.

В декабре транзит российского газа в Словакию колебался в пределах 69,1-90,2 млн куб. м.

Снижение поставок происходит на фоне прекращения бронирования «Газпромом» мощностей трубопровода «Ямал — Европа» для транзита газа через Польшу в Германию.

Основными маршрутами поставок российского газа в Европу являются газотранспортная система Украины, «Ямал — Европа» и «Северный поток».

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