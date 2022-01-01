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Россияне могут лишиться субсидий на оплату услуг ЖКХ

В России с 1 января не будут выплачивать субсидии при наличии задолженности по оплате жилья

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Правительство РФ внесло изменения в Жилищный кодекс страны в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года, согласно которым 1 января 2022 года изменились правила получения субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ, сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что теперь субсидии не смогут получить те собственники, у которых в судебном порядке подтвердилась задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. При этом долгом считается неуплата за период не более чем в три последних года.

Помимо этого, введены новые правила для компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В таких случаях также определен период задолженности в три года.

Отмечается, что информация о долгах жильцов в субъектах будет размещена в государственной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что цены на ЖКХ вырастут в 2022 году максимум на 4%. Эксперты считают, что в 2021 году инфляция превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что создало проблемы для многих предприятий сферы ЖКХ. Ресурсоснабжающие организации рассчитывает на то, что ФАС примет к сведению возросшие расходы.

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