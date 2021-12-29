Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей

Ростуризм подготовил проект обновленного закона о туризме, в котором, в частности, предлагает ввести невозвратный тариф для отелей. Соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Уточняется, что гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками.

«Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу – привлекать дополнительных клиентов», — уточнили в пресс-службе Ростуризма.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в будущем в России может появиться аналог международного сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com. Чернышенко отметил, что разработка российского сервиса бронирования отелей позволит сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему.

По его словам, людям нравится такая система, так как в ней собраны множество гостиниц и отелей, которые можно сравнить между собой, отсортировывать по цене и категории звездности, узнавать в режиме онлайн о наличие свободных номеров на необходимые даты.