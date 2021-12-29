Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Страховщикам разрешили повысить базовый тариф ОСАГО 17:26
Гришковец объяснил, почему возглавил Общественный совет при ФСИН 17:22
В США выдвинули условие для запуска «Северного потока — 2» 17:22
Додон назвал политическим уголовное дело о хищении $12 млн 17:20
WSJ: Россия и Китай ополчились против Литвы 17:19
Телеведущая по ошибке сообщила о смерти Римского папы 17:16
В Индии мужчина прятался от вакцинации на дереве 17:14
Жириновский допустил воссоединение исторических земель России 17:10
«А раньше ты где был?»: в ГД назвали мэра Якутска ответственным за гибель... 17:07
В США рассказали о неожиданном повороте в ситуации по «Северному... 17:06

Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей

Ростуризм предлагает ввести невозвратный тариф для отелей по аналогии с авиакомпаниями

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wikimedia Commons

Ростуризм подготовил проект обновленного закона о туризме, в котором, в частности, предлагает ввести невозвратный тариф для отелей. Соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Уточняется, что гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками.

«Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу – привлекать дополнительных клиентов», — уточнили в пресс-службе Ростуризма.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в будущем в России может появиться аналог международного сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com. Чернышенко отметил, что разработка российского сервиса бронирования отелей позволит сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему.

По его словам, людям нравится такая система, так как в ней собраны множество гостиниц и отелей, которые можно сравнить между собой, отсортировывать по цене и категории звездности, узнавать в режиме онлайн о наличие свободных номеров на необходимые даты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть