На Украине рассказали о миллиардных потерях из-за газа

Бывший президент Украины в интервью «5 каналу» рассказал, сколько потеряла страна из-за из-за несвоевременной закупки газа.

«В начале этой зимы у «Нафтогаза Украины» было более $2 млрд. На них надо было купить газ. Газ тогда стоил $100-200 за 1 тыс. кубометров — в 10 раз дешевле, чем сегодняшняя цена. Вследствие этого за год нет этих $2 млрд, они исчезли. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко подписал заявку в правительство о том, что, чтобы ему покрыть эти разрывы, ему еще нужно $5 млрд», — рассказал Порошенко.

По его словам, в результате таких действий потери Украины составили $7 млрд. Экс-президент отметил, что это может считаться «кражей», за которую должен нести ответственность президент страны Владимир Зеленский.

Ранее в «Газпроме» заявили, что запасы газа в подземных хранилищах Украины на 24 декабря снизились до исторического минимума для этого времени, на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки.

21 декабря стоимость газа в Европе стремительно росла – были преодолены отметки в $1800, $1900 за тысячу кубических метров. Был побит исторический рекорд — $2000 за тысячу кубов, в какой-то момент цена 1 тыс. кубометров газа составляла $2190,4.

Эксперты связывают исторически высокий уровень со снижением прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» и возможным похолоданием в Европе. Сейчас в Берлине и других городах Западной Европы около нуля градусов.