Доля долгосрочных микрозаймов в России составила рекордные 55%

Доля долгосрочных микрозаймов на российском кредитном рынке выросла до рекордных 55%. Об этом говорится в сообщении Банка России.

«Доля долгосрочных займов, которые выдаются на срок более 30 дней либо на сумму свыше 30 тысяч рублей, достигла рекордного уровня — 55%», — отмечается в сообщении.

Доля долгосрочных микрозаймов, по мнению аналитиков ЦБ, выросла из-за скорого снижения предельной стоимости кредита с 1% до 0,8% в день: это побудило микрофинансовые организации (МФО) переходить с рискованных краткосрочных кредитов на долгосрочные.

По данным регулятора, портфель микрозаймов вырос, а просроченная задолженность не увеличилась. Это связано с тем, что компании прекратили ослаблять свои требования к заемщикам.

Финансовый результат отрасли микрозаймов улучшился. Чистая прибыль МФО за первые девять месяцев 2021 года выросла на 80% по сравнению с прошлогодними показателями до 20,5 млрд рублей.

В начале декабря сообщалось, что согласно новым разработанным поправкам, заемщик с потребкредитом на срок не менее двух лет при попадании в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца.