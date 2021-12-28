Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мурашко назвал условие для окончания пандемии коронавируса 12:29
Саакашвили не стали этапировать в тюрьму после его эмоциональной реакции 12:27
Вице-премьер России призвал лишить США флага и гимна за дипбойкот Игр в Пекине 12:26
«Черкизово» приобрел производителя индейки за 1,9 млрд рублей 12:23
Мясников рассказал, как не стоит бороться с похмельем 12:23
Украина ведет работу с США по предоставлению ему избыточного американского... 12:16
Источник: хавбек «Ромы» станет спортивным директором «Краснодара» 12:13
Kia объявила цену нового кроссовера Sportage для России 12:12
В МИД Германии отметили геостратегическую роль «Северного потока -... 12:11
Россия предложила Индии разработать новый танк на базе «Арматы» 12:08

Доля долгосрочных микрозаймов в России составила рекордные 55%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Доля долгосрочных микрозаймов на российском кредитном рынке выросла до рекордных 55%. Об этом говорится в сообщении Банка России.

«Доля долгосрочных займов, которые выдаются на срок более 30 дней либо на сумму свыше 30 тысяч рублей, достигла рекордного уровня — 55%», — отмечается в сообщении.

Доля долгосрочных микрозаймов, по мнению аналитиков ЦБ, выросла из-за скорого снижения предельной стоимости кредита с 1% до 0,8% в день: это побудило микрофинансовые организации (МФО) переходить с рискованных краткосрочных кредитов на долгосрочные.

По данным регулятора, портфель микрозаймов вырос, а просроченная задолженность не увеличилась. Это связано с тем, что компании прекратили ослаблять свои требования к заемщикам.

Финансовый результат отрасли микрозаймов улучшился. Чистая прибыль МФО за первые девять месяцев 2021 года выросла на 80% по сравнению с прошлогодними показателями до 20,5 млрд рублей.

В начале декабря сообщалось, что согласно новым разработанным поправкам, заемщик с потребкредитом на срок не менее двух лет при попадании в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть