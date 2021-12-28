Аналитики назвали самые выгодные инвестинструменты 2021 года

Наибольшую доходность в 2021 году принесли биткоин, новостройки и акции фондового рынка США. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рейтинг международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

При составлении рейтинга аналитики подсчитали, какой доход можно было получить, вложив в начале года 100 тысяч рублей в разные инвестинструменты. Стоимость биткоина за 2021 год выросла на 75,4%, что позволило бы заработать на этой криптовалюте 65,6 тысяч рублей после уплаты подоходного налога.

Цена на новостройки также увеличилась — в среднем по стране на 33%. Вложив указанную сумму, от этого вида инвестиций удалось бы получить 28,7 тысяч рублей прибыли после уплаты налога.

На третьем и четвертом месте рейтинга расположились американские и российские акции. Вложившись в S&P 500, можно было бы получить 25,7 тысяч рублей, а в акции российских компаний — 16,5 тысяч рублей после уплаты налога.

Хранение денег на рублевых депозитах оказалось невыгодным. При средней ставке в 4,5% годовых, которую предлагали банки, инвесторам удалось бы заработать лишь 4,5 тысячи рублей. Как отмечают аналитики, такой результат не перекрыл бы даже уровень годовой инфляции.

При этом держать деньги в валюте было еще менее выгодным в 2021 году. К концу года курс доллара вернулся к своим январским значениям, что обнулило бы прибыль от вложений. Курс евро снизился на 7,8%, и инвестор мог недосчитаться 7,8 тысяч рублей от первоначальных вложений.

Ранее эксперты рассказали, что в уходящем году надо было вкладываться в бумаги ресурсных и технологических компаний.