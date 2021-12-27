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«Газпром» установил исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай

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«Газпром» 23 декабря зафиксировал исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай, говорится в сообщении на сайте компании.

В публикации также отмечается, что поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствам.

Кроме того, «Газпром» сообщил, что с 24 декабря Украина вошла в зону исторического минимума по запасам газа в подземных хранилищах — 14,37 млрд куб. м. Это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.

В средине декабря «Газпром» объявил, что решил увеличить поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» до конца года.

«Сила Сибири» — крупнейший газопровод на востоке России, по которому поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его экспортная мощность — 38 млрд куб. м газа в год.

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