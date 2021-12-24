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Россияне раскупили почти все билеты на первые за два года рейсы во Вьетнам

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Российские туристы раскупили практически все билеты во Вьетнам после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает АТОР, ссылаясь на данные туроператоров.

Несмотря на строгие требование для въезда во Вьетнам, российские туристы раскупили практически все билеты в страну. Это связано с тем, что страна была два года закрыта для туристов, а цена на туры в нее сейчас достаточно низкие.

Так, минимальная стоимость туров на двоих на 10 ночей в четырехзвездочном отеле в начале января 2022 года обойдется в 116 тыс. рублей. Люковый пятизвездочный отель на 10 ночей обойдется минимум в 146 тыс. рублей на двоих.

Для того, чтобы отправиться во Вьетнам, необходимо визовое приглашение. Оно оформляется в течение недели туроператором. Из-за этого невозможно бронировать туры непосредственно перед вылетом, поэтому свое путешествие следует планировать заблаговременно, сообщают туроператоры.

Посольство России во Вьетнаме предупредило туристов, собирающихся на отдых в этой стране, об ужесточении режима пропуска через границу. По решению правительства Вьетнама с 18 марта 2020 года всех прибывших из России, всех государств Европы, Юго-Восточной Азии и США отправляют на 14 дней коронавирусного карантина.

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