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На Украине нашли способ снизить стоимость газа

В «Нафтогазе Украины» призвали Еврокомиссию заставить «Газпром» снять ограничения на поставки газа

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РИА «Новости»

Генеральному директорату по вопросам конкуренции Еврокомиссии следует срочно оказать давление на «Газпром», чтобы компания сняла ограничения на поставки газа. Соответствующее заявление сделал глава компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, передает «Прайм».

Он назвал такой возможный шаг эффективным способом сделать газ в регионе дешевле.

«Если европейский антимонопольный орган прямо сейчас заставит «Газпром» остановить эти антиконкурентные действия, снять эти искусственные ограничения, то на европейском рынке газа будет намного больше газа как газпромовского, так и конкурентов «Газпрома». Соответственно, это приведет к значительному — в разы — снижению цен», — отметил Витренко.

Ранее Витренко заявил, что «Нафтогаза Украины» вынужден закупать газ по любым ценам, поскольку собственной добычи не хватает, и они намерены привлекать средства на международных рынках.

До этого данная компания пожаловалась Еврокомиссии на «Газпром». Украинская сторона заявила, что именно «Газпром» виноват в том, что газ на европейских биржах рекордно подорожал и продолжает расти в цене. «Нафтогаз» попросил, чтобы Европейская комиссия обязала российскую компанию продавать больше газа через Украину.

21 декабря цена на газ в Европе впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200.

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Кризис на Украине
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