Цена газа в Европе снизилась до $1800 за 1 тысячу кубометров

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов 23 декабря снизилась до $1800 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $1790 за 1 тыс. кубометров, или €153,045 за МВт ч.

В последние несколько дней цены фьючерсов на газ в Европе заметно росли. 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200, обновив тем самым исторический максимум.

Накануне цены на газ на европейских биржевых торгах упали ниже отметки $2000 за 1 тыс. кубометров после резкого роста 21 декабря. Скачки произошли на фоне решения «Газпрома» не бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» уже второй день подряд. Эксперт предположил, что Европе и не нужны дополнительные поставки из-за падения спроса перед Рождеством.

Ранее стало известно, что отбор газа из подземных хранилищ Европы 21 декабря составил рекордных 762 млн куб. м..