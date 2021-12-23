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Грузоперевозки в России могут подорожать на четверть

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Евгений Карасев/РИА «Новости»

Российские грузоперевозчики начали уведомлять клиентов о повышении стоимости услуг на 15-25%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на сообщение Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс».

«Мы уже известили всех клиентов о повышении цен на наши транспортные услуги минимум на 20%», — сообщил генеральный директор компании-грузоперевозчика «Ларм» Максим Росков.

По мнению участников рынка, подорожание услуг перевозки произойдет из-за увеличения стоимости масла, комплектующих и обслуживания машин. Но одна из основных причин – подорожание дизельного топлива почти на 20% за год и именно на него приходится почти половина затрат перевозчиков. Это стало поводом обращения ассоциации к президенту России, в Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы повлиять на рост цен.

В ассоциации отметили, что подорожание топлива и грузоперевозок приводит к увеличению стоимости товаров в магазинах. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, необходимо запретить экспорт нефтепродуктов за рубеж, пока не насытится внутренний рынок.

Согласно обзору рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), сделанному в начале декабря, перевозки грузов морским, автомобильным и железнодорожным транспортом в России восстановятся до допандемийного уровня к 2022 году.

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