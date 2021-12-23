«Нафтогаз» заявил об истощении крупнейших месторождений газа на Украине

Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что сейчас крупнейшие месторождения газа Украины находятся на финальной стадии эксплуатации, передает РИА «Новости».

«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», — говорится в релизе украинской компании.

Отмечается, что сейчас «Нафтогаз Украины» работает над увеличением собственной добычи «голубого топлива», для этого применяются новые технологии и управленческие подходы, изучаются и разрабатываются перспективные участки недр.

Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» пожаловалась Еврокомиссии на российский «Газпром». Украинская сторона заявила, что именно «Газпром» виноват в том, что газ на европейских биржах рекордно подорожал и продолжает расти в цене. «Нафтогаз» попросил, чтобы Европейская комиссия обязала российскую компанию продавать больше газа через Украину.