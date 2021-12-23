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Ставки по рублевым вкладам достигли пика за 2,5 года

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Центральный банк России (ЦБ) сообщил, что средняя величина максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках страны, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во II декаде декабря выросла до 7,4%. Регулятор отмечает, что это максимальный уровень с мая 2019 года, пишет РБК.

Рост начался в апреле, после того, как ЦБ начал повышать ключевую ставку.

В первой декаде декабря показатель составлял 7,38%.

Ранее эксперты российских банков после повышения ключевой ставки Центральным банком заявили, что это позволит увеличить доходность по вкладам, но максимальная базовая ставка вряд ли достигнет двузначных значений.

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