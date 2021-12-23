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В правительстве Германии пришли к консенсусу по «Северному потоку — 2»

Канцлер и глава МИД Германии выработали общую позицию по «Северному потоку — 2»

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Michael Sohn/AP

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила в интервью Die Zeit о выработке единой с канцлером Олафом Шольцем позиции относительно запуска российского газопровода «Северный поток — 2».

«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — сказала глава внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что при принятии решений, связанных с «Северным потоком — 2», важную роль будет играть энергетическая безопасность страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что газопровод будет сертифицирован сразу после завершения процедур немецкого регулятора.

До этого Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Европейского союза, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики.

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