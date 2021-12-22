У россиян уйдет в среднем треть жизни на погашение ипотеки

В России в следующем году продолжит увеличиваться средний срок ипотечного кредита. Как пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков «Национальных Кредитных Рейтингов» (НКР), россияне в среднем будут гасить ипотеку 23 года. Это соответствует примерно трети средней продолжительности жизни в стране, по итогам 2020 года она составила 71,5 лет.

Сообщается, что с 2021 года длительность оформляемых ипотечных ссуд уже выросла на более чем на два года, или на 11,2%, следует из данных Центрального банка России (ЦБ).

Аналитики указали, что в сентябре текущего года в России не осталось регионов, где средний срок взятой ипотеки составлял бы меньше 18 лет. В 2020 году таких субъектов РФ было 38.

Как отметили эксперты, удлинение срочности кредитов произошло на фоне роста среднего чека в ипотеке. В начале 2021 года средняя сумма кредита на покупку жилья составляла 2,65 млн руб., а уже по состоянию на 1 ноября она превысила 3 млн руб., увеличившись на 16,6%.

С начала 2019 года средний чек подскочил на 41,7%, а срок увеличился всего на 20%. Согласно анализу экспертов, срочность ссуд будет «догонять» рост средней суммы.

Ранее глава «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что решение ЦБ снова увеличить ключевую ставку может привести к росту ипотечных ставок на жилье в новостройках до 10–10,2%.