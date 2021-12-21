Турецкая лира продолжила расти после резкого обвала

Турецкая лира с утра вторника, 21 декабря, продолжила расти после резкого обвала, произошедшего днем ранее. Сейчас валюта укрепляется почти на 15% — до 11,37 лиры за доллар, об этом свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает телеканал NTV, к улучшению позиции лиры привели обещания властей Турции компенсировать курсовую разницу вкладчикам и поощрить местный бизнес.

Торги утром 21 декабря начались с 13,5 лиры за доллар.

В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил план правительства, который рассчитан на сдерживание волатильности и исправление ситуации с растущей инфляцией. Так, Анкара на рассчитывает компенсировать издержки по вкладам и депозитам в лирах, которые могут возникнуть вследствие скачков курса. Вкладчики, как заверил лидер страны, не будут вынуждены переводить депозиты в иностранную валюту из опасений их обесценивания.

Кроме того, правительство расширит свое участие в резервных фондах, займется ревизией и внесет изменения в систему налогообложения для части сборов и тд.

Накануне сообщалось, что курс турецкой лиры снова обвалился до минимума по отношению к доллару, преодолев отметку в 17 лир.