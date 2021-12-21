На Украине заявили о планах помешать запуску «Северного потока – 2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, о создании Украиной планов будущих юридических шагов, основная цель которых – помешать запуску «Северного потока – 2». Об этом он написал в своем Facebook.

«У нас есть план дальнейших юридических шагов, чтобы помешать запуску этого российского газопровода», — написал руководитель «Нафтогаза».

Он подчеркнул, что правительство Украины предпринимает «максимум усилий», чтобы противостоять запуску газопровода. По мнению Витренко, благодаря в том числе и действиям украинской стороны «удалось отстрочить достройку этого трубопровода более чем на год». Руководитель «Нафтогаза» подчеркнул, что это «результат сотрудничества с американскими и европейскими партнерами».

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Россия отказывается увеличивать объемы поставок газа для оказания давления на европейские страны.

По его словам, таким образом Россия хочет добиться выдачи лицензии «Северному потоку — 2».