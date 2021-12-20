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Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за «омикрона»

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Denis Balibouse/Reuters

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который был запланирован на 17-21 января в Давосе, не состоится из-за неопределенности в ситуации с новой разновидностью коронавируса, отмечается в сообщении штаб-квартиры форума.

«Всемирный экономический форум перенесет проведение своей ежегодной встречи в Давосе в свете неопределенности по поводу варианта «омикрон», — отмечается в сообщении.

Указывается, что очередная дата форума запланирована на начало лета 2022 года.

В сентябре организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заявили, что ежегодное собрание 2022 года, которое состоится вживую с 17 по 21 января, станет первым глобальным мероприятием в области лидерства, которое определит повестку дня для устойчивого восстановления.

В 2021 году ежегодное собрание ВЭФ, которое было запланировано на 17-20 августа в Сингапуре, также отменили из-за ситуации с коронавирусом.

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