Боррель опасается, что Россия будет использовать «Северный поток-2» для давления на ЕС

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия отказывается увеличивать объемы поставок газа для оказания давления на европейские страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия использует энергию как инструмент для политического давления (к примеру, в Молдавии). Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие «Газпрому» хранилища – это средство для оказания давления на ЕС», — написал Боррель.

По его словам, таким образом Россия хочет добиться выдачи лицензии «Северному потоку 2».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что угрозы США в адрес участников строительства газопровода «Северный поток — 2» являются недобросовестной конкуренцией.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники. По оценке главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен.