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Набиуллина объяснила россиянам, как не надо инвестировать

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала воздержаться от импульсивных инвестиций по чужому совету

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Банк России/YouTube

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что импульсивные инвестиции основанные на чужом примере, — худшее финансовое решение. Ее слова передает ТАСС.

«Скажем так, худшие финансовые решения — это импульсивные решения и под воздействием чьих-то советов или чужого примера. Он может оказаться неудачным, могут оказаться другие обстоятельства. Поэтому нужно соизмерять именно не с чужим примером, а с собственным анализом доходов и расходов», — сказала Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Глава ЦБ отметила, что сегодняшнее повышение ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — на текущий момент она составляет 8,5% годовых — делает депозиты выгодными. Ставки по вкладам сейчас «не съедаются» инфляцией, объяснила она.

Ранее Набиуллина сообщила, что большинство российских предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать работников. По ее словам, нехватка работников усиливает проинфляционные риски и является одним из факторов, которые ограничивают возможности предприятия в дальнейшем расширении производства.

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