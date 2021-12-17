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Госдума предложила создать черные списки банковских клиентов для борьбы с мошенниками

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Депутаты Госдумы подготовят законопроект, по которому банки могут получить реестр дропперов (получателей незаконно списанных денег). Об этом пишет «Коммерсант».

Новый «черный список» должен стать частью антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (KYC) и помочь в борьбе с мошенниками. Депутаты Госдумы собираются заверить подготовку законопроекта к январю 2022 года.

«Мы создали платформу «Знай своего клиента», может быть, в этой же платформе должна быть информация об этих дропперах», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Лица, которые попали в реестр, могут быть проинформированы о том, что они смогут провести банковские операции по переводу средств лишь в том случае, если они придут в отделение с паспортом.

Платформа «Знай своего клиента» оценивает клиентов банка с точки зрения антиотмывочного законодательства и присваивает уровень риска: низкий, средний и высокий. При высоком риске производится запрет на совершение операций по переводу средств.

Однако эксперты сомневаются в целесообразности реестра. Они отмечают высокие риски изоляции граждан от услуг банка в случае занесения их, в том числе ошибочно, в список дропперов. Поэтому необходимо заранее продумать механизм реабилитации клиентов, если такая ошибка будет совершена.

ЦБ РФ собирается сделать более жестким банковский контроль за пополнением карт. По словам представителя Банка России в конце сентября, это нужно для борьбы с мошенниками. Во втором квартале 2021 года со счетов россиян было совершено почти 240 тыс. несогласованных переводов.

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