CDP повысило позицию «Аэрофлота» в рейтинге экологической ответственности

Международное рейтинговое агентство CDP (Carbon Disclosure Project) повысило экологический рейтинг Аэрофлота до уровня «С», сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в «Аэрофлоте», такая оценка свидетельствует о результативности усилий компании в области предотвращения глобальных климатических изменений. Кроме того, она подтверждает имидж экологически ответственной компании на международном уровне.

Начальник управления СМК ПАО «Аэрофлот» Татьяна Туранская отметила, что присвоение авиакомпании рейтинга категории «С» в 2021 году является, своего рода, прорывом.

»«Аэрофлот» традиционно стремится соответствовать передовым международным стандартам — в том числе, в области изменения климата — и является единственной из российских авиакомпаний, добровольно принимающей участие в международном рейтинге CDP», — подчеркнула она.

Компания «Аэрофлот» разработала и внедрила корпоративную систему управления выбросами парниковых газов, в рамках которой ведется постоянный контроль прямых и косвенных выбросов на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14064-1. Достоверность информации по объему произведенных выбросов ежегодно верифицируется независимым внешним аудитором.

Также авиакомпания планомерно ведет работу по охране окружающей среды и реализации экологических инициатив, обновляя воздушные суда на более экономичные, внедряя энергоэффективные технологии и технические решения.

Кроме того, в сентябре 2021 года «Аэрофлот» и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве по производству и использованию SAF на российском рынке с целью повысить экологическую эффективность и уменьшить карбоновый след воздушных перевозок. В декабре 2021 года компания подписала декларацию о создании Евразийского SAF (биотопливного) альянса, в рамках которого будет разработана дорожная карта по продвижению «зеленого топлива» в России. Участники альянса поставили амбициозную для российского рынка гражданской авиации цель — выполнить первый полет на биотопливе не позднее 2024 года.