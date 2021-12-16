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ЦБ сообщил о выросших почти до 15% инфляционных ожиданиях россиян

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Инфляционные ожидания россиян в декабре 2021 года подскочили до 14,8%, следует из оперативного опроса «инФОМ», подготовленного по заказу Центробанка.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре тоже выросла и достигла 17,7% (в ноябре было 16,2%). Последний раз резкий рост инфляционных ожиданий у населения был в октябре 2021 года. Тогда это значение превысило максимум от июля 2021 года и составило 13,6%. В ноябре же этот показатель снизился на 0,1 п.п. и составил 13,5%.

Динамика инфляционных ожиданий является одним из основных факторов, на которые Банк России обращает внимание при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП).

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 17 декабря. Совет директоров будет рассматривать варианты от сохранения ставки до ее повышения на 1 п.п.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов 13 декабря сообщил, что по итогам уходящего года инфляция в России составит около 8%, Он отметил, что инфляция выше плановых значений, и Центральный банк адекватно реагирует на ситуацию с инфляцией в России, чтобы к концу 2022 года она вернулась к плановому уровню в 4%.

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