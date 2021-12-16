«Лента» объявила о покупке «Утконоса»

Торговая сеть «Лента» объявила о покупке онлайн-ретейлера «Утконос» за 20 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

В «Ленте» уверены, что эта сделка поможет компании увеличить долю в сегменте онлайн-продаж.

«Базовая цена сделки составляет 20 млрд рублей. Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций МКПАО «Лента» и их размещения путем закрытой подписки в пользу «Севергрупп», — говорится в релизе.

По данным ТАСС, после сообщения о покупке «Утконоса», акции «Ленты» в ходе утренних торгов на Московской бирже подорожали на 9,48% и достигли в цене 1 259 рублей.

В июне сообщалось, что торговая сеть «Лента» купит за 2,35 млрд рублей четвертого по величине ретейлера в Пермском крае — розничную сеть «Семья».