Большая часть россиян не согласилась получать черную зарплату

Большая часть россиян не согласна получать зарплату в конверте. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Сейчас в России готовы получать зарплату в конверте лишь 40% опрошенных. Работать честно и получать официальную зарплату собираются 36% россиян, остальные затруднились с ответом. При этом больше всего несогласных получать «серую» зарплату оказалось среди женщин (39%), в то время как у мужчин уровень несогласия – 32%.

Чаще остальных на «черную» или «серую» зарплату согласны мужчины (46%) и респонденты старше 45 лет (44%).

По сравнению с аналогичным исследованием в период «второй волны» коронавируса в декабре 2020 года, число согласных на зарплаты в конвертах стало меньше на 4%. Больше всего их было лишь в 2009 году. Тогда уровень согласия был 60%. Меньше всего — в апреле 2021 года (36%).

В начале сентября 39% россиян были готовы трудоустроиться с «серой» или «черной» зарплатой. При этом абсолютное большинство работающих россиян (93%) убеждены, что их работа приносит пользу обществу.