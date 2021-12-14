Петр Фрадков: пандемия повлияла на развитие малого и среднего бизнеса

Во время выступления на планерном заседании «COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике» в рамках VIII конгресса «Инновационная практика: наука + бизнес» председатель ПСБ Петр Фрадков заявил, что пандемия оказала огромное влияние на экономику.

«МСП – это по большому счету зеркало настроений в экономике. Мы уже несколько лет проводим исследование RSBI – ежемесячное анкетирование почти 2000 представителей МСБ во всех регионах России. Мы это делаем совместно с Опорой России», — заявил он.

По словам Фрадкова, последние два года изменили мнение предпринимателей. Около 40% респондентов заявили о стремлении к стабильности.

«То есть они хотят довести свой бизнес до определенного уровня и, понимая риски, на этом свой рост ограничить, достигнув оптимального уровня своего развития», — заявил он. Отметим, что в феврале 2020 года лишь 29% выбрали стабильность.

Как отметил Фрадков, навыки бизнесменов тоже подверглись изменениям. По его словам, предприниматели научились вести бизнес в кризис, а также вырос уровень цифрового взаимодействия.

«Причем выросло не просто использование систем видеосвязи, но и использование таких инструментов, как облачные CRM и планировщиков задач для команд сотрудников. Владельцы бизнесов пересматривают свои ценности в том смысле, что отходят от директивного управления своими сотрудниками к большему делегированию и умению работать в современных системах, режиме онлайн.

С точки зрения ведения бизнеса, ситуация тоже значительно поменялась – сейчас почти 40% компаний научились дистанционно продавать. Причем у 16% предприятий более 50% выручки получают через дистанционные продажи. Мы как банк подстраиваемся под нужды предпринимателей – предлагаем цифровые продукты, онлайн-кредитование, сейчас пользуются большой популярностью передовые сервисы по приему платежей и все, что связано с незатратами времени, – небанковские сервисы, роботизация, онлайн-консультирование и т.д. Это сейчас основной тренд, и мы двигаемся в этом направлении», — отметил глава ПСБ.

В конце своего выступления Фрадков рассказал о внедрении ESG-принципов в деятельность ПСБ.

«ESG затрагивает все сферы нашей жизни, а для нас как для банка ESG становится не просто неким комплементарным продуктом - это элемент митигирования рисков, в том числе при работе с предприятиями ОПК. ПСБ является опорным банком оборонно-промышленного комплекса страны – 70% предприятий ОПК являются нашими клиентами с точки зрения кредитования, поэтому для нас особенно важен вопрос финансовой устойчивости организаций сектора, а внедрение ESG-подхода является одним из инструментов поддержания финансовой стабильности предприятий оборонно-промышленного комплекса», — заключил он.