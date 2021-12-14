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Телефонные мошенники за 11 месяцев украли у россиян 45 млрд рублей

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С января по ноябрь 2021 года телефонные мошенники смогли украсть у россиян 45 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

«Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данному виду преступлений составляет 45 млрд руб.», — отметил Филиппов.

По его словам, каждый седьмой житель страны сталкивался с подобного рода мошенниками. Половина граждан сами передавали коды и пароли к своим платежным и банковским данным преступникам. А суммы похищенных средств варьировались от 15 тыс. рублей до 25 млн рублей.

Филиппов считает, что из-за монетизации интернета преступность перешла в эту сферу, и всего за полгода количество онлайн-преступлений выросло на 20%. Однако за 11 месяцев 2021 года рост составил всего 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Всего в период с января по ноябрь было совершено 494 тыс. киберпреступлений.

Глава проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева 11 декабря сообщила, что телефонные мошенники разработали новую схему по краже денег у россиян. По ее словам, теперь злоумышленники отправляют своим потенциальным жертвам рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить якобы возникшую проблему. После этого граждане связываются с грабителями и в ходе разговора сообщают им персональные данные.

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