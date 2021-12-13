Песков прокомментировал решение МИД Германии пока не сертифицировать «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что «Северный поток — 2» не соответствует нормам Европейского союза.

«С регулятором продолжается работа, поэтому компания выполняет все требования регулятора, такая бюрократическая работа и юридическая», — пояснил Песков.

Кроме того, Песков отметил, что в Кремле знают о предупреждениях со стороны «Большой семерки» в отношении России и призывах к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

«Нам понятна позиция, не нужно повторять ее 10 раз. Мы хотели бы, чтобы эта позиция была сбалансирована — если мы говорим о деэскалации на Украине, то мы не видим обращений в адрес Киева», — пояснил Песков.

Ранее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не соответствует нормам ЕС.

По словам министра, в рамках коалиционных переговоров и обсуждения коалиционного договора было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.