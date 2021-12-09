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Путин поручил кабмину разработать для Центробанка рекомендации по кредитованию НКО

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Центробанку разработают рекомендации по кредитованию НКО. С соответствующим поручением правительству выступил президент России Владимир Путин.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин поручил разобраться с пособиями и льготами директорам некоммерческих организаций.

«Что касается пособий и льгот директорам НКО, не получающих вознаграждения. Надо посмотреть на этот порядок и с этим разобраться. По поводу поручений Центральному банку и необходимости разработать правительству методические рекомендации для банка», — отметил президент.

По его словам, необходимо тщательно проработать этот вопрос и разобраться со всеми отказами. Количество отказов со стороны банков в отношении заявок на кредитование со стороны НКО сейчас выше отказов для малых предприятий.

Благодаря мерам поддержки в пандемию бизнес и НКО сэкономили на аренде площадей в 2020 году более 20,7 млрд рублей. Кроме того, благодаря программе ФОТ 0 (речь идет о беспроцентных кредитах на сохранение занятости) было поддержано более 1,2 млн рабочих мест, а банками заключено около 40 тыс. кредитных договоров на общую сумму более 90 млрд рублей.

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